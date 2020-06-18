Глава Росздравнадзора заявила, что от ковида умерли 489 медработников
С начала распространения коронавирусной инфекции в России от нее умерли 489 медицинских работников. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет "Медуза".
С начала распространения коронавирусной инфекции в России от нее умерли 489 медицинских работников. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет "Медуза".
В конце мая Минздрав впервые огласил статистику смертности от COVID-19 среди российских медиков. Тогда сообщалось о 101 погибшем.
В ”Списке памяти”, который ведут медики самостоятельно, в настоящее время 444 фамилии.
По данным федерального штаба на 18 июня, всего в России от коронавируса умерли 7660 человек. Таким образом, на медицинских работников приходится 6,4% всех смертей от заболевания.
Пресс-служба Росздравнадзора заявила, что цифры, о которых говорила Самойлова — неофициальные. ”Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет”, — говорится в заявлении пресс-службы.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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