Глава Минздрава РФ ушел на самоизоляцию из-за СOVID-19 в семье

Глава Минздрава Михаил Мурашко перейдет на самоизоляцию из-за того, что тест на COVID-19 у члена его семьи показал положительный результат, сообщил РБК помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

”В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию. В ближайшее время он будет работать удаленно”, — рассказал он.

По словам помощника министра, сейчас Мурашко чувствует себя хорошо. ”На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян”, — рассказал Кузнецов.

COVID-19 переболели уже несколько членов правительства, включая премьера Михаила Мишустина. В их числе министр культуры Ольга Любимова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр образования Валерий Фальков. Кроме того, коронавирус был выявлен у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и более чем у десятка российских губернаторов.

Всего по состоянию на 22 октября в России было выявлено более 1,46 млн случаев COVID-19, умерли свыше 25 тыс. человек. За последние сутки в стране выявили у 15,9 тыс. человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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