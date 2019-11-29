Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО

По его мнению, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.

Уоллес призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под контроль и "дать России решительный отпор".