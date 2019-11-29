29.11.2019, 09:24

Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО

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kohtumine
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI, сообщает RIAN.

По его мнению, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.

Уоллес призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под контроль и "дать России решительный отпор".

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