Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО

Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI, сообщает RIAN.
По его мнению, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.
Уоллес призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под контроль и "дать России решительный отпор".
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