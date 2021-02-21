Глава МИД Литвы выступил с предложением по строительству "Северного потока - 2", которое назвал компромиссным

Приостановка послужит компромиссом между сторонниками и противниками газопровода, считает литовский министр. К укладке труб следует вернуться, когда Европа "будет иметь дело с демократически избранными властями России", добавил Ландсбергис. Возможное заключение газовых контрактов с Москвой в ответ на репрессии в отношении оппозиции "не пошлет России правильный сигнал, а также раздробит европейское единство", объяснил он.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.

Санкции США против судна-трубоукладчика "Северного потока — 2"

Работы по укладке труб "Северного потока — 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю.

Строительство "Северного потока — 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, в Вашингтоне считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Министерство финансов США в январе применило санкции в отношении судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца — компании "КВТ-Рус". Это судно привлечено к постройке газопровода. А в феврале группа конгрессменов призвала госсекретаря США Энтони Блинкена проверить возможность введения подобных мер в отношении 11 кораблей под российским флагом и еще четырех иностранных, которые, как считают американские законодатели, связаны со строительством газопровода.