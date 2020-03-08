Глава МИД Литвы призывает коллег по ЕС не ехать 9 мая на парад в Москву

"Россия любит символы. Предстоящий в мае парад в Москве – не только торжества по случаю победы во Второй мировой войне. Этим также стремятся отметить победы осуществляемой сейчас Россией политики войны", – заявил министр в пресс-релизе, распространенном в пятницу. По информации МИД, Линкявичюс выразил эту позицию в четверг на состоявшейся в Загребе неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

Он призвал коллег критически оценить планы официального визита в Москву, поскольку, по словам министра, Россия использует свои многочисленные контакты для создания впечатления обычного общения, и это ей удается. На неформальной дискуссии министр подчеркнул, что в данный момент нет предпосылок для изменения политики ЕС в отношении России, поскольку сама Россия не меняет свою внешнюю политику, продолжает вмешиваться в дела соседних и других государств, а в последнее время ее поведение стало еще более агрессивным.

"Россия демонстрирует свою мощь не только в регионе, но и в мире. Запад не может полагаться на партнерство с Россией, поскольку она не участвует в разрешении конфликтов, а создает их. Мы говорим не только о Грузии и Украине, но и о Идлибе в Сирии, об эскалации в Ливии", – сказал Линкявичюс.