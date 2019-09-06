Глава МИД Финляндии: это убийство напоминает отравление Скрипалей в Британии

Министр иностранных дел Пекка Хаависто назвал ”вызывающим большое беспокойство” убийство чеченца, совершенное две недели назад в Берлине. Хаависто в интервью Yle сравнил данное убийство с отравлением Сергея Скрипаля, в котором западные страны обвиняют Россию.
"Лично мне это напоминает отравление Скрипаля в Британии и все, что с этим связано. Много загадочных обстоятельств, которые необходимо выяснить", — заявил в пятницу Хаависто в парламенте.
Комментарии Хаависто имеют международный вес, так как Финляндия в данный момент является председателем Европейского Союза.
Убитый в Германии чеченец Зелимхан Хангошвили просил в Германии убежища. Хангошвили во время второй чеченской войны воевал против России, напоминает служба новостей Yle.
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