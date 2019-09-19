Глава "Газпрома" оценил шансы построить "Северный поток-2" в 2019 году

"На сегодняшний день еще "Рубикон" (дедлайн, после которого завершение строительства в 2019 года становится невозможным - ИФ) не пройден. По одной простой причине - датский участок достаточно короткий, сроки строительства на датском участие составляют всего-навсего около пяти недель", - сказал Миллер в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в Брюсселе, где проходят трехсторонние консультации ЕС, России и Украины по газу.

По его словам, построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. На текущем этапе строительство ведется строго по графику, отметил руководитель "Газпрома".

"Но ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании", - напомнил Миллер.

В августе глава "Газпрома" говорил, что "Северный поток-2" готов на три четверти. Тогда же сообщалось, что трубы проложены по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии. В территориальных водах Германии и Финляндии строительство полностью завершено, отмечали в компании. Дания пока еще не дала разрешения на строительство "Северного потока-2" на своем участке Балтики.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.