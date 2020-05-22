Глава Чечни Рамзан Кадыров в тяжелом состоянии

Абдурешидов был болен коронавирусом и Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако, глава вошёл в «красную зону» в небрежно наброшенном халате и в лёгкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного.

Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя сильно хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это всё на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьёзное поражение лёгких.