22.05.2020, 19:33

Глава Чечни Рамзан Кадыров в тяжелом состоянии

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Ramzan Kadõrov
Ramzan KadõrovFoto: Said Tsarnajev, Sputnik

По словам источников канала Baza, врачи считают, что инфицирование организма главы Чечни Рамзана Кадырова произошло около 2-3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова.

Абдурешидов был болен коронавирусом и Рамзан Кадыров решил поддержать его. Однако, глава вошёл в «красную зону» в небрежно наброшенном халате и в лёгкой маске, из-под которой торчала борода. Он даже обнял больного.

Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя сильно хуже, чем обычно. Однако сначала он списал это всё на ОРВИ. Из-за этого время было упущено, – и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьёзное поражение лёгких.

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