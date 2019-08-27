ГИБДД не будет штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Вместе с тем во время проведения различных протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов соответствующие общественные положения отсутствуют (т. е. не осуществляются), поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается).

С учетом изложенного на перечисленные мероприятия, лиц и на транспорт, задействованный в их проведении, нормы правил не распространяются”.

Таким образом, Госавтоинспекция не усмотрела нарушений ПДД со стороны президента и его попутчиков. Адвокат Максим Чихунов, обративший внимание общественности на езду чиновников без защитных шлемов, не согласен с этим.

”Нам пишут о перекрытии дороги в целях официального мероприятия, из-за чего нормы ПДД на лиц-участников праздника не распространяются, но я как юрист все равно считаю, что это нарушение. Это ведь в первую очередь безопасность. Вдруг человек упадет с мотоцикла, разобьет голову, и у нас без президента останется страна…” — говорит Максим Чихунов.

Напомним, во время байк-шоу ”Тень Вавилона” в Крыму Владимир Путин прокатился на мотоцикле ”Урал”, за его спиной сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске — глава Республики Крым Сергей Аксенов. Все они были без шлемов. Владивостокский адвокат, посмотрев видео с мероприятия, написал через интернет-приемную обращение в ГИБДД с просьбой провести проверку и привлечь чиновников к ответственности. По мнению юриста, они нарушили ПДД по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов). Санкции предусматривают штраф до 1000 рублей.

В 2018 году Владимира Путина уже критиковали за езду на КамАЗе по Крымскому мосту. Тогда президент и его попутчики не были пристегнуты ремнями безопасности, что было зафиксировано видеокамерами, с которых велась трансляция по федеральным каналам. Правоохранительные структуры не усмотрели в этом нарушений закона, а суд наказал штрафом в 15 000 рублей мужчину, который в соцсетях обратил внимание на ситуацию и выложил видеозапись с неприличными выражениями в адрес главы государства. Суд решил, что согласно ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ это оскорбляет человеческое достоинство президента.