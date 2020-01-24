Германия выделит 12 миллионов евро на поддержку блокадников Ленинграда

По данным газеты, соответствующее соглашение будет подписано в начале следующей недели. Деньги будут переданы Москве из бюджета Германии в качестве ”гуманитарного жеста в отношении ныне здравствующих блокадников”. Этот шаг свидетельствует об осознании государством своей исторической ответственности, заявлял ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Известно, что большая часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, оказывающего медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам. Ежегодно там проходят лечение около 35 тысяч человек.