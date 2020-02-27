Германия обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас обвинил президента Сирии Башара Асада и его союзника Россию в совершении военных преступлений на северо-западе Сирии.
Дамаск и Москва, как участники конфликта в Сирии, обязаны защищать гражданское население, заявил глава германского внешнеполитического ведомства в четверг, 27 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Вместо этого они подвергают бомбардировке такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы.
"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военным преступлением", - заявил Мас.
В ответ на аргументацию России о том, что на северо-западе Сирии она осуществляет борьбу с террористическими группами, министр указал: "Мероприятия по борьбе с терроризмом не освобождают никого от соблюдения норм международного гуманитарного права". Виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответу.
"В то время как мы сидим здесь, в Идлибе три миллиона мирных жителей пребывают в страхе за свою жизнь. 80 процентов из них - это женщины и дети", - указал Мас. Он подчеркнул необходимость создать лучшие условия для отправки гуманитарной помощи в этот регион. По его словам, Совет Безопасности должен использовать любую возможность для улучшения гуманитарной ситуации в Идлибе.
Мас выступил за гуманитарное перемирие в Идлибе
Кроме того, министр подчеркнул необходимость гуманитарного перемирия. Германия и Франция готовы проработать этот вопрос с Россией и Турцией на самом высоком уровне. Встреча руководителей четырех стран запланирована на 5 марта. Однако, пока неизвестно, состоится ли она.
Идлиб - последняя провинция Сирии, которую контролируют оппозиционные президенту Башару Асаду политические силы, а также исламистские боевики. С декабря 2019 года Дамаск ведет здесь крупномасштабное наступление. Эта операция уже имеет катастрофические последствия для жителей региона. По данным ООН, уже почти 900 000 мирных жителей бежали из провинции от войны. Большинство из них вынуждено жить в катастрофических условиях в лагерях вблизи турецко-сирийской границы.
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