Германия обвинила Россию в военных преступлениях в Сирии

Дамаск и Москва, как участники конфликта в Сирии, обязаны защищать гражданское население, заявил глава германского внешнеполитического ведомства в четверг, 27 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Вместо этого они подвергают бомбардировке такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы.

"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военным преступлением", - заявил Мас.

В ответ на аргументацию России о том, что на северо-западе Сирии она осуществляет борьбу с террористическими группами, министр указал: "Мероприятия по борьбе с терроризмом не освобождают никого от соблюдения норм международного гуманитарного права". Виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответу.

"В то время как мы сидим здесь, в Идлибе три миллиона мирных жителей пребывают в страхе за свою жизнь. 80 процентов из них - это женщины и дети", - указал Мас. Он подчеркнул необходимость создать лучшие условия для отправки гуманитарной помощи в этот регион. По его словам, Совет Безопасности должен использовать любую возможность для улучшения гуманитарной ситуации в Идлибе.

Мас выступил за гуманитарное перемирие в Идлибе

Кроме того, министр подчеркнул необходимость гуманитарного перемирия. Германия и Франция готовы проработать этот вопрос с Россией и Турцией на самом высоком уровне. Встреча руководителей четырех стран запланирована на 5 марта. Однако, пока неизвестно, состоится ли она.