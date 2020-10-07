Германия назвала условие введения в отношении России санкций из-за Навального

"Без объяснений со стороны России прицельные и соразмерные санкции против лиц, причастных к отравлению, неизбежны. России не следовало бы заводить дело так далеко", - заявил Маас в бундестаге в среду, 7 октября.

По словам германского министра, уже одна разработка, производство и хранение отравляющих веществ из группы "Новичок" является вопиющим нарушением норм международного права, которое не может остаться без последствий. "Именно поэтому мы будем уже в ближайшие дни координировать совместный ответ с нашими партнерами в Евросоюзе и в рамках Организации по запрещению химического оружия", - сказал он.

Хайко Маас раскритиковал Москву за то, что она до сих пор не ответила на вопрос о том, каким образом Навальный мог быть отравлен в России "Новичком". Министр отметил, что Россия располагает пробами биоматериалов, взятых у Навального в ходе его лечения в Омске, подчеркнув, что разобраться в деле об отравлении оппозиционера - в интересах самой Москвы. В то же время Маас констатировал, что до сих пор со стороны России звучали лишь "абсурдные упреки в адрес Германии и ОЗХО".

ОЗХО подтвердила отравление Навального "Новичком"

Накануне ОЗХО подтвердила, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим ядом группы "Новичок".

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты специальной лаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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