Генсек НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России

Он отметил, что сегодня страны — участницы НАТО, а также Новая Зеландия чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. И один из главных вызовов для них — соревнование великих держав.

"Мы видим его последствия от Крыма <…> до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря", — заявил Столтенберг.

По его словам, "возросшее соперничество великих держав, более напористая Россия, оказывают давление на основанный на правилах миропорядок, последний пример — закат ДРСМД".

Столтенберг отметил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла вернуть Крым в свой состав. По его мнению, Москва также продолжила наращивать военный потенциал и обозначила присутствие на Ближнем Востоке.

Другой глобальной проблемой он назвал рост экономического и политического влияния Китая. Еще вызовами глобального масштаба генсек считает терроризм и кибербезопасность.

Ранее Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма.