Генпрокуратура РФ утвердила обвинение в отношении сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение по резонансному делу сестер Хачатурян, ставших жертвами домашнего насилия и обвиняемых в убийстве своего отца. Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года вернул дело в Следственный комитет (СК) России, заявил адвокат одной из девушек Алексей Липцер в воскресенье, 12 июля.

"Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний", — добавил Липцер. Дело старших сестер Хачатурян будет рассматривать Мосгорсуд, а младшей — Бутырский суд, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

Дело сестер Хачатурян



Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян грозит до 20 лет тюрьмы за убийство отца, который в течение нескольких лет избивал и насиловал их. Убийство произошло в июле 2018 года, девушки сами позвонили в полицию. На тот момент им было 17, 18 и 19 лет соответственно.

В декабре 2019 года СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и направил его прокурору для утверждения обвинительного заключения. В этом заключении говорилось, в частности, что Ангелина и Крестина в момент убийства "могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими". В отношении Марии дело было направлено прокурору с постановлением о применении принудительного лечения.

Генпрокуратура вернула материалы дела в СК, отказавшись передавать их в суд и сочтя, что действия девушек следует расценивать как необходимую самооборону. Следственный комитет в мае завершил дополнительное расследование и отказался переквалифицировать действия девушек. Сторона защиты настаивает на том, что действия сестер являлись самообороной. Обвинение уверено, что преступление подпадает под статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс.