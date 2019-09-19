Генпрокуратура попросила выпустить актера Устинова из СИЗО

Генпрокуратура России попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца, до рассмотрения апелляции, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"На 12.00 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции", — сказала она.
Устинов в заседании будет участвовать через видеосвязь из изолятора.
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