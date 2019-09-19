19.09.2019, 11:00

Генпрокуратура попросила выпустить актера Устинова из СИЗО


РИА "Новости"
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Pavel Ustinov
Pavel UstinovFoto: EVGENIA NOVOZHENINA, REUTERS

Генпрокуратура России попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за вывихнутое плечо росгвардейца, до рассмотрения апелляции, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"На 12.00 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции", — сказала она.

Устинов в заседании будет участвовать через видеосвязь из изолятора.

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