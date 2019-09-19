Генпрокуратура попросила выпустить актера Устинова из СИЗО

"На 12.00 20 сентября назначено рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о рассмотрении вопроса об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу до рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции", — сказала она.

Устинов в заседании будет участвовать через видеосвязь из изолятора.