Генерал США пожаловался на блокирование Россией учений НАТО

Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию "Сегодня".
По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.
"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", - утверждает Ходжес.
Альянсу, по мнению генерала, следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО".
С 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.
В маневрах приняли участие авиация и корабли членов альянса — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.
В российском внешнеполитическом ведомстве проведение Sea Breeze назвали "опасной идеей".
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