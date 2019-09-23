Генерал США пожаловался на блокирование Россией учений НАТО

По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.

"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", - утверждает Ходжес.

Альянсу, по мнению генерала, следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО".