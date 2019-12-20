20.12.2019, 21:09

"Газпром": Россия и Украина договорились по транзиту газа


EST
"Газпром": Россия и Украина договорились по транзиту газа
GaasitorudFoto: Taavi Arus

Представитель ”Газпрома” сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, передает РИА ”Новости”.

”Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований”, — сообщили в ”Газпроме”.

Подробности достигнутых договоренностей не приводятся.

Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске.

Ранее сообщалось, что ”Газпром” готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить ”Нафтогазу” около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Читайте также: