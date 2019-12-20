"Газпром": Россия и Украина договорились по транзиту газа
Представитель ”Газпрома” сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, передает РИА ”Новости”.
Представитель ”Газпрома” сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, передает РИА ”Новости”.
”Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований”, — сообщили в ”Газпроме”.
Подробности достигнутых договоренностей не приводятся.
Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске.
Ранее сообщалось, что ”Газпром” готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить ”Нафтогазу” около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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