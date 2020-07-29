”Газпром” перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream-2

Судно-трубоукладчик ”Академик Черский”, способное достроить газопровод Nord Stream 2, больше не принадлежит ”Газпрому”, сообщила монополия. Новый конечный собственник при этом не известен, сообщает РБК.
Трубоукладчик ”Академик Черский”, единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе ”Газпрома”, следует из квартального раскрытия монополии. Судно продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2. В декабре 2019 года министр энергетики Александр Новак пояснял, что оно способно достроить ”Северный поток-2” (Nord Stream 2).
В начале июня РБК сообщал, что ”Академик Черский”, до начала 2020 года числившийся в составе ООО ”Газпром флот”, находится в собственности АО ”Самарский теплоэнергетический имущественный фонд” (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил ”прописку” с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.
По состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу ”Газпрома”, следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня (.pdf) его уже нет. В то же время СТИФ все еще действующее юридическо лицо и названия не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).
Кроме того, есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства от 4 апреля 2019 года.
СТИФ считается непубличным акционерным обществом и потому не обязан раскрывать текущих участников.
”Опубликован актуальный список аффилированных лиц ”Газпрома” — по состоянию на 30 июня. ”Самарского теплоэнергетического имущественного фонда” в нем нет”, — подтвердил РБК официальный представитель концерна Сергей Куприянов.
РБК направил также запрос в Nord Stream 2.
Источник в газовой монополии 1 июня говорил РБК, что в ”Газпроме” считают, что ”санкционные риски в связи с работой судна нивелированы”.
Трубоукладчик ”Академик Черский” до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО ”Газпром флот” в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения ”Остап Шеремета” и ”Иван Сидоренко”.
Теперь два последних больше не фигурируют в составе ”Газпром флота”. Из выписки из Российского морского регистра судоходства следует, что обоими владеет АО ”Нобилити”. Эта компания, которая также не обязана раскрывать своих владельцев, была создана в конце апреля 2020 года, следует из ЕГРЮЛ.
Учредителями ”Нобилити” с уставным капиталом 2 млн руб. выступают компании ”ССЕ Лимитед” (25%) и ”Нефтяной дом” (75%). В Российском международном реестре судов владельцем судов снабжения ранее значился ”Газпром”, но 9 июля оба уже были исключены из реестра (причина не указана).
Компании Nord Stream 2, принадлежащей ”Газпрому”, осталось достроить около 6% газопровода ”Северный поток-2”, преимущественно в водах Дании. Этим летом Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования (до этого условием было использование судов с динамической системой позиционирования, DPS). Ранее аналитики указывали на высокую вероятность, что достраивать морской газопровод будут ”Академик Черский” и трубоукладочная баржа ”Фортуна” (принадлежит российской госкомпании ”Межрегионтрубопроводстрой”, использует якорную систему позиционирования и также базируется в порту Мукран).
Но финальный этап строительства пока не начался. Nord Stream 2 придется ждать по крайней мере до начала августа, когда истечет срок подачи возможных апелляционных заявлений на недавнее решение DEA. Если достройка газопровода начнется в это время, то завершить ее возможно к концу сентября.
Ситуацию осложняют дополнительные санкции против Nord Stream 2, которые грозятся ввести в американском конгрессе. В июле палата представителей и сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год, и в обеих фигурируют поправки с санкциями против страхователей судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 и поставщиков оборудования для таких судов. В версии сената санкции жестче — еще и против организаций, которые будут сертифицировать газопровод перед сдачей в эксплуатацию. В какой форме в итоге будут приняты санкции против Nord Stream 2, станет ясно, когда согласительная конференция конгресса США утвердит компромиссный вариант оборонного бюджета (ожидается к концу сентября).
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