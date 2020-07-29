”Газпром” перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream-2

Трубоукладчик ”Академик Черский”, единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе ”Газпрома”, следует из квартального раскрытия монополии. Судно продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2. В декабре 2019 года министр энергетики Александр Новак пояснял, что оно способно достроить ”Северный поток-2” (Nord Stream 2).

В начале июня РБК сообщал, что ”Академик Черский”, до начала 2020 года числившийся в составе ООО ”Газпром флот”, находится в собственности АО ”Самарский теплоэнергетический имущественный фонд” (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил ”прописку” с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

По состоянию на 31 марта СТИФ входил в группу ”Газпрома”, следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня (.pdf) его уже нет. В то же время СТИФ все еще действующее юридическо лицо и названия не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

Кроме того, есть вероятность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства от 4 апреля 2019 года.

СТИФ считается непубличным акционерным обществом и потому не обязан раскрывать текущих участников.

”Опубликован актуальный список аффилированных лиц ”Газпрома” — по состоянию на 30 июня. ”Самарского теплоэнергетического имущественного фонда” в нем нет”, — подтвердил РБК официальный представитель концерна Сергей Куприянов.

РБК направил также запрос в Nord Stream 2.

Источник в газовой монополии 1 июня говорил РБК, что в ”Газпроме” считают, что ”санкционные риски в связи с работой судна нивелированы”.

Трубоукладчик ”Академик Черский” до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО ”Газпром флот” в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения ”Остап Шеремета” и ”Иван Сидоренко”.