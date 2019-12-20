"Газпром" и офис Зеленского: Россия и Украина договорились по транзиту газа

”Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований”, — сообщили в ”Газпроме”.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что на трехсторонних переговорах в Минске были достигнуты договоренности по транзиту газа. Об этом говорится на странице в Facebook.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о подробности станут известны на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в субботу, 21 декабря.

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что РФ и Украина подпишут контракт на транзит газа сроком на пять лет, передает РИА «Новости».

По его словам, документ будет подписан до Нового года.

«Это будет новый контракт, его ключевые существенные условия на ближайшие пять лет согласованы», — сказал Козак.

Он уточнил, что все взаимные претензии по газу урегулированы, больше судебных исков и споров не будет.

«Мы урегулировали все взаимные претензии, которые были между «Газпромом» и «Нафтогазом», и между правительством Украины и российским «Газпромом», — заявил Козак.

Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске.