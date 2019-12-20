"Газпром" и офис Зеленского: Россия и Украина договорились по транзиту газа

”Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований”, — сообщили в ”Газпроме”.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что на трехсторонних переговорах в Минске были достигнуты договоренности по транзиту газа. Об этом говорится на странице в Facebook.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что о подробности станут известны на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в субботу, 21 декабря.

Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске.

Ранее сообщалось, что ”Газпром” готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить ”Нафтогазу” около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.