"Газпром" и офис Зеленского: Россия и Украина договорились по транзиту газа(3)
Представитель ”Газпрома” сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, передает РИА ”Новости”.
Представитель ”Газпрома” сообщил, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины, передает РИА ”Новости”.
”Стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований”, — сообщили в ”Газпроме”.
Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что на трехсторонних переговорах в Минске были достигнуты договоренности по транзиту газа. Об этом говорится на странице в Facebook.
«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что о подробности станут известны на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко в субботу, 21 декабря.
Газовые переговоры Украины, России и ЕС продолжились в Минске.
Ранее сообщалось, что ”Газпром” готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить ”Нафтогазу” около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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