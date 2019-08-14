"Газпром" готовится к строительству на Балтике двух гигантских комплексов

Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, сообщает Рамблер. Оба комплекса планируется построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой и присвоить им статус ”имеющих общегосударственное значение для экономики”.

Миллер просит премьер-министра обратиться в ВЭБ с просьбой обсудить финансирование начального этапа строительства, а Минфину поручить проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ.РФ.

По информации издания, Медведев, в свою очередь, попросил главу Минфина Антона Силуанова и председателя ВЭБа Игоря Шувалова подготовить соответствующие предложения.

Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов заявил, что решения по поддержке проектов пока нет.

О планах строительства комплекса по переработке газа и газохимического предприятия было объявлено в 2018 году. В июне на ПМЭФ был представлен обновленный проект строительства.