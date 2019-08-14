14.08.2019, 20:01

"Газпром" готовится к строительству на Балтике двух гигантских комплексов

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"Газпром" готовится к строительству на Балтике двух гигантских комплексов
GaasitorudFoto: Taavi Arus

Председатель правления ”ГазпромаАлексей Миллер попросил правительство профинансировать проекты крупного комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического предприятия. Об этом пишет газета ”Ведомости” со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо Миллера премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, сообщает Рамблер. Оба комплекса планируется построить на побережье Балтийского моря рядом с Усть-Лугой и присвоить им статус ”имеющих общегосударственное значение для экономики”.

Миллер просит премьер-министра обратиться в ВЭБ с просьбой обсудить финансирование начального этапа строительства, а Минфину поручить проработать вопрос о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в капитал ВЭБ.РФ.

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По информации издания, Медведев, в свою очередь, попросил главу Минфина Антона Силуанова и председателя ВЭБа Игоря Шувалова подготовить соответствующие предложения.

Пресс-секретарь Медведева Олег Осипов заявил, что решения по поддержке проектов пока нет.

О планах строительства комплекса по переработке газа и газохимического предприятия было объявлено в 2018 году. В июне на ПМЭФ был представлен обновленный проект строительства.

Согласно планам, комплекс по переработке будет выдавать более 19 млрд куб. м сухого газа, 13 млн т СПГ и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов ежегодно. Объединение переработки с расположенным рядом газохимическим комбинатом (ГХК) добавит 3 млн т этилена и 3 млн т базовых полимеров и обеспечит создание необходимой для экспорта инфраструктуры.

Потенциальный размер выручки от обоих предприятий Миллер оценивает в 7 млрд евро ежегодно. Об этом

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