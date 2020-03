Гарри Каспаров: ”В России ”небольшое” количество заболевших коронавирусом, потому что это ложь”

Ранее американская телекомпания CNN опубликовала материал под названием ”Почему в России с населением 144 миллиона человек случаев заражения коронавирусом меньше, чем в Люксембурге”, в котором говорится, что ”стратегия президента России по борьбе с COVID-19, кажется, работает”.

”Почему CNN управляется путинской пропагандой? В России количество заболевших ”небольшое”, потому что это ложь. Они всегда лгут до тех пор, пока не доказано обратное.

Они не борются с дезинформацией, они борются с правдой. Я в ярости”, — написал Каспаров.

Why is CNN running Putin's propaganda? Russia's numbers are "low" because they are lying. They are always lying until proven otherwise. They don't take down misinformation, they take down the truth. I'm furious. https://t.co/0GzU6HUDZj