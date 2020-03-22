Гарри Каспаров: ”В России ”небольшое” количество заболевших коронавирусом, потому что это ложь”(11)
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщает Sports.ru.
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщает Sports.ru.
Ранее американская телекомпания CNN опубликовала материал под названием ”Почему в России с населением 144 миллиона человек случаев заражения коронавирусом меньше, чем в Люксембурге”, в котором говорится, что ”стратегия президента России по борьбе с COVID-19, кажется, работает”.
”Почему CNN управляется путинской пропагандой? В России количество заболевших ”небольшое”, потому что это ложь. Они всегда лгут до тех пор, пока не доказано обратное.
Они не борются с дезинформацией, они борются с правдой. Я в ярости”, — написал Каспаров.
Why is CNN running Putin's propaganda? Russia's numbers are "low" because they are lying. They are always lying until proven otherwise. They don't take down misinformation, they take down the truth. I'm furious. https://t.co/0GzU6HUDZj— Garry Kasparov (@Kasparov63) March 22, 2020
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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