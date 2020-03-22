22.03.2020, 14:54

Гарри Каспаров: ”В России ”небольшое” количество заболевших коронавирусом, потому что это ложь”

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Гарри Каспаров
Гарри КаспаровFoto: Rauno Volmar

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров поделился мнением о количестве заразившихся коронавирусом в России, сообщает Sports.ru.

Ранее американская телекомпания CNN опубликовала материал под названием ”Почему в России с населением 144 миллиона человек случаев заражения коронавирусом меньше, чем в Люксембурге”, в котором говорится, что ”стратегия президента России по борьбе с COVID-19, кажется, работает”.

”Почему CNN управляется путинской пропагандой? В России количество заболевших ”небольшое”, потому что это ложь. Они всегда лгут до тех пор, пока не доказано обратное.

Они не борются с дезинформацией, они борются с правдой. Я в ярости”, — написал Каспаров.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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