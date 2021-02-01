ГАЛЕРЕЯ | В Петербурге прошли самые жесткие задержания протестующих: против демонстрантов применили газ и электрошокеры

Финальной точкой протестующих был Театр Юных Зрителей им. А.А. Брянцева. Именно там закончился митинг в поддержку Алексея Навального и против действующей власти.

«Питер не перестанет радовать своей протестной активностью, в Москве сегодня тоже очень много людей. Вот власти запугивали нас всю неделю — а люди все равно вышли на огромные акции».



Иван Жданов о сегодняшних акциях в Москве и Петербурге: https://t.co/mQWeEsBQAr pic.twitter.com/cxsHJK9Aoo — Навальный LIVE (@navalnylive) January 31, 2021

Власти подготовились к воскресенью. Закрыли станции метро в центре города, ограничили движение по Невскому проспекту. Именно из-за этого акции пришлось перенести на другие улицы города.

От Исаакиевского собора митингующие прошли по Гороховой улице, скандируя "Путин — вор".

Всего в Северной столице задержали 1200 человек. Портал "Медуза" сообщает, что в Петербурге против демонстрантов применили газ и электрошокеры, а также запугивали табельным оружием. Выйти на Невский проспект демонстрантам так и не удалось, однако они прошли шествием от Театра юного зрителя до здания Законодательного собрания города и обратно. Примерно в середине этого маршрута — на Сенной площади — полиция применила слезоточивый газ, сообщили сразу несколько СМИ.

Это произошло после того, как участники акции попытались отбить задержанных, сообщает ”Фонтанка” (петербургское МВД отрицает применение газа). Там же один из полицейских направил на митингующих табельный пистолет. Кроме того, сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа били людей дубинками. В городе уже возбудили уголовное дело по итогам акции протеста — одного из задержанных обвиняют в ”двух ударах кулаком в область головы” омоновца.