14.06.2020, 20:01
ГАЛЕРЕЯ | Поминальная служба и групповой заезд в честь погибшего в Лихула мотоциклиста
Сегодня состоялась поминальная служба в честь Виргота Рягастика, которого убили неделю назад в Лихула.
Сегодня состоялась поминальная служба в честь Виргота Рягастика, которого убили неделю назад в Лихула.
Соратники-мотоциклисты собрались в 7 утра для совместного заезда по маршруту Урге-Рапла-Вяндра-Вильянди-Пикасилла-Сангасте.
Что случилось
Виргот Рягастик умер от пули на прошлых выходных. Он поехал за Микком Таррасте, а тот застрелил его и еще двоих людей. Рягастик сообщил полиции, что Таррасте совершил аварию, а также, что он, возможно, пьян. И поехал за ним.
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