ГАЛЕРЕЯ | Поминальная служба и групповой заезд в честь погибшего в Лихула мотоциклиста

Соратники-мотоциклисты собрались в 7 утра для совместного заезда по маршруту Урге-Рапла-Вяндра-Вильянди-Пикасилла-Сангасте.

Что случилось

Виргот Рягастик умер от пули на прошлых выходных. Он поехал за Микком Таррасте, а тот застрелил его и еще двоих людей. Рягастик сообщил полиции, что Таррасте совершил аварию, а также, что он, возможно, пьян. И поехал за ним.