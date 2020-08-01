ГАЛЕРЕЯ | Несмотря на проливной дождь, в Хабаровске состоялась 22-я акция в поддержку Сергея Фургала

Полиция не задерживала участников митинга. При этом незадолго до начала акции стало известно, что после митинга, проходившего накануне, полиция задержала двоих человек — это произошло, когда они садились в такси, чтобы поехать домой. Ночь они провели в отделении, на них составили протоколы об участии в несанкционированной акции. DVhab.ru отмечает, что за последние несколько дней протоколы составили уже на пятерых человек; двое из них впоследствии получили по несколько суток ареста.

Акции солидарности с протестующими Хабаровска прошли во многих крупных городах России, в частности, во Владивостоке, в Барнауле, Иркутске, Казани, Челябинске, Краснодаре. В большинстве из этих городов на улицы вышли несколько десятков человек, полиция в некоторых случаях задерживала отдельных активистов. В Санкт-Петербурге около ста человек с разноцветными шариками прошли маршем по Невскому проспекту — полиция преградила им путь, после чего около десяти человек были задержаны. В Москве около пары десятков активистов собрались в Новопушкинском сквере; там сразу начались задержания.

Протесты в Хабаровске продолжаются с 11 июля. Акции проходят в ежедневном режиме, наиболее многочисленными они становятся по субботам. Независимые СМИ давали оценки о собравшихся 18 и 25 июля в диапазоне от 15 до 50 тысяч человек. Власти оба раза официально говорили о 6,5 тысячах участников; при этом, как писал «Коммерсант», ГУ МВД края отправляло в Москву о 12 тысячах собравшихся.