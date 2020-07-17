17.07.2020, 08:01

"Фургала интересует дыра в асфальте и он в курсе сколько получает врач". Журналистка объясняет, почему Хабаровск вышел на протесты

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Анастасия Воронцова
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"Фургала интересует дыра в асфальте и он в курсе сколько получает врач". Журналистка объясняет, почему Хабаровск вышел на протесты
screenshot - youtube

Хабаровская журналистка Анастасия Воронцова в своем фэйсбуке высказала мнение по поводу ситуации с арестом губернатора Сергея Фургала и массовыми протестами.

Хочу поднять не очень популярную нынче тему: о ”казусе Фургала” хочу написать. О том, почему Хабаровск вышел именно за него. То есть ”Хабаровск вышел за достоинство”, ”вышел против унижения”, ”вышел за свой выбор”, ”против беспредела Москвы”, ”против лично Путина” — это все, конечно, тоже правда, но это, кто бы что ни говорил, вторично. На самом деле не будь Фургал Фургалом такого бы не было. Это совершенно точно. Потому что, кроме нас, строчащих в фейсбуке, там было еще много совсем других людей.

Когда говорят про губернатора, для наглядности перечисляют его достижения за недолгий срок работы, которых действительно немало. Но большинство хабаровчан, всех тех людей с колясками, приезжих из района и восхитительных пенсионерок в шляпках, не очень интересует госдолг Хабаровского края и перипетии бюджета. И при этом огромное количество людей воспринимают последние новости буквально как личную трагедию, и этого никак не понять столичным журналистам и стриммерам, ведь ”скелеты в шкафу”, и ”криминальная отрасль”, ”и все поголовно”.

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А дело в том, что человек достаточно прост. Человек хочет, чтобы его услышали и поняли. Чтобы ему не врали и не заискивали. Чтобы его не подставляли и не унижали высокомерием. И при соблюдении этих условий, человека не будет волновать ни то, из какой ты партии; ни то, за какие законы конкретно ты голосовал 5 лет назад; ни даже (если вдруг) твое омраченное прошлое. Многое прощает человек за открытый взгляд и честный диалог.

Но тех, кого у нас готовят к таким постам, как будто специально тренируют на высококачественное лицемерие. Им как будто на каких-то курсах специально рассказывают, что держаться нужно в отдалении и высокомерно, что отвечать нужно витиевато и издалека, что говорить нужно об общем, игнорируя конкретное. Что народ должен придурковато смотреть, ничего из сказанного не понимать и в недоумении пожав плечами: ”что с них взять, они в параллельных мирах живут”, а то и просто плюнув, идти по своим делам.

Не готовили к этому Фургала и вдруг… вдруг выяснилось, что губернатора тоже интересует дыра в асфальте; что он в курсе сколько получает врач; что его внуки тоже придут на этот стадион; что крыша во вновь построенном здании действительно не должна течь, это не только вам по незнанию так казалось; что можно спросить о чем-то в инсте и получить ответ; что можно посидеть на площади и к тебе лично выйдут … в общем, что вы из одного мира! Вы находитесь по одну сторону.

И этим он купил всех с потрохами, сам того не ожидая. Что можно сказать человеку, который выходя лично к пикетчикам, говорит: ”Ну что, девочки, сидим. Давайте поболтаем. Сейчас я дам поручение, чтобы чайку вам подогрели”. Что можно ответить, когда ”Это вы строили? У вас дети здесь живут? Сюда завтра на футбол придут?”. Что можно сказать на знаменитое ”Вы какого поведения от детей хотите, когда вы их выборочно обедом кормите?”. 10 минут делОв — спросить, услышать, что тебе говорят и ответить правду, такую какая есть, не пугаясь ее, как черт ладана. И вот уже человек обезоружен и чувствует, что говорит не с воздухом и бьётся не в стену.

От такого первыми ох… удивились журналисты. Им не приходилось до этого ни разу общаться с властью спокойно и открыто. Не случайно такое количество хабаровских журналистов сегодня так или иначе, в меру своих возможностей на стороне со всеми. И, кстати, именно благодаря этому в интернете так много качественного контента.

Я очень давно не могу понять почему эта элементарная ”политтехнология” никак не может проникнуть в головы нашим чиновникам. Почти уверена, что если бы Путин во время эпидемии вместо напыщенных, никому не нужных фраз про половцев, сказал что-то вроде (я утрирую, разумеется) ”тут такая фигня, земляки, у нас проблемы. С деньгами совсем туго, что будет с нефтью непонятно, что будет после эпидемии непонятно трижды. Я бы и рад раздать то, что есть, но мы, к сожалению, не Америка, и боюсь впереди времена пострашнее. Я знаю, что у вас там п****ц, сам в шоке, делаю все возможное. Пожалуйста наберитесь сил, давайте вместе будем что-то думать” — 50 процентов кипящего недовольства бы рассосалось. Признать свою неидеальность и увидеть вдруг реальность — 50 процентов успеха, а за ними неизбежно следуют решения. И не будет никакой необходимости хмурить брови и раскидываться ручками.

По поводу убийств ничего не хотела писать, но кипит клавиатура. Какие же все до одури умудренные опытом! Знающие жизнь, вместе с ее криминальной подоплекой! Окунувшиеся в начала двухтысячных, именно в металлургии и именно на Дальнем Востоке! С каким упоением все смакуют эти возможные подробности и никому неизвестные детали! Аж подташнивает. Никого не хочется расстраивать, но как бы ни пошло следствие, мы уже никогда не узнаем об этом правду. Поэтому расслабились бы уж.

Ну и пока на верхушке youtube совсем другие кадры, хочется их разбавить чем-то воодушевляющим; чем-то, что дало хабаровчанам настоящую неподдельную надежду. Посмотрите, прислушайтесь к своим эмоциям, и, я думаю, вы поймёте Хабаровск. Это для иногородних, местные, как вы уже поняли, и так все в курсе.

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