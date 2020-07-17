"Фургала интересует дыра в асфальте и он в курсе сколько получает врач". Журналистка объясняет, почему Хабаровск вышел на протесты

Хочу поднять не очень популярную нынче тему: о ”казусе Фургала” хочу написать. О том, почему Хабаровск вышел именно за него. То есть ”Хабаровск вышел за достоинство”, ”вышел против унижения”, ”вышел за свой выбор”, ”против беспредела Москвы”, ”против лично Путина” — это все, конечно, тоже правда, но это, кто бы что ни говорил, вторично. На самом деле не будь Фургал Фургалом такого бы не было. Это совершенно точно. Потому что, кроме нас, строчащих в фейсбуке, там было еще много совсем других людей.

Когда говорят про губернатора, для наглядности перечисляют его достижения за недолгий срок работы, которых действительно немало. Но большинство хабаровчан, всех тех людей с колясками, приезжих из района и восхитительных пенсионерок в шляпках, не очень интересует госдолг Хабаровского края и перипетии бюджета. И при этом огромное количество людей воспринимают последние новости буквально как личную трагедию, и этого никак не понять столичным журналистам и стриммерам, ведь ”скелеты в шкафу”, и ”криминальная отрасль”, ”и все поголовно”.

А дело в том, что человек достаточно прост. Человек хочет, чтобы его услышали и поняли. Чтобы ему не врали и не заискивали. Чтобы его не подставляли и не унижали высокомерием. И при соблюдении этих условий, человека не будет волновать ни то, из какой ты партии; ни то, за какие законы конкретно ты голосовал 5 лет назад; ни даже (если вдруг) твое омраченное прошлое. Многое прощает человек за открытый взгляд и честный диалог.

Но тех, кого у нас готовят к таким постам, как будто специально тренируют на высококачественное лицемерие. Им как будто на каких-то курсах специально рассказывают, что держаться нужно в отдалении и высокомерно, что отвечать нужно витиевато и издалека, что говорить нужно об общем, игнорируя конкретное. Что народ должен придурковато смотреть, ничего из сказанного не понимать и в недоумении пожав плечами: ”что с них взять, они в параллельных мирах живут”, а то и просто плюнув, идти по своим делам.

Не готовили к этому Фургала и вдруг… вдруг выяснилось, что губернатора тоже интересует дыра в асфальте; что он в курсе сколько получает врач; что его внуки тоже придут на этот стадион; что крыша во вновь построенном здании действительно не должна течь, это не только вам по незнанию так казалось; что можно спросить о чем-то в инсте и получить ответ; что можно посидеть на площади и к тебе лично выйдут … в общем, что вы из одного мира! Вы находитесь по одну сторону.