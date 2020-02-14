FT: Дерипаска отмывал деньги для Путина

Бизнесмен Олег Дерипаска мог отмывать деньги для российского президента Владимира Путина. Об этом в пятницу, 14 февраля, написала газета The Financial Times (FT) со ссылкой на попавшее в распоряжение издания письмо Минфина США.

Это письмо Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило адвокатам Дерипаски в качестве объяснения, почему против него были введены санкции в 2018 году, утверждает FT.

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В письме указано, что еще в 2016 году Дерипаска, "по некоторым сведениям, был определен как один из людей, владеющий активами и отмывающий средства от лица президента России Владимира Путина".

Там сказано также, что бизнесмен, предположительно, отменил выход своей компании ГАЗ на IPO, чтобы скрыть отмывание денег для Путина через эту компанию. Кроме того, Олег Дерипаска мог вложить 800 миллионов долларов в строительство объектов для Олимпиады в Сочи по поручению Путина.

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