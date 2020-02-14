FT: Дерипаска отмывал деньги для Путина

Отмывание денег для Путина стало причиной введения санкций против Дерипаски, сказано в письме Минфина США адвокатам бизнесмена, утверждает The Financial Times.
Бизнесмен Олег Дерипаска мог отмывать деньги для российского президента Владимира Путина. Об этом в пятницу, 14 февраля, написала газета The Financial Times (FT) со ссылкой на попавшее в распоряжение издания письмо Минфина США.
Это письмо Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США направило адвокатам Дерипаски в качестве объяснения, почему против него были введены санкции в 2018 году, утверждает FT.
Путин поручил Дерипаске вложить деньги в объекты в Сочи?
В письме указано, что еще в 2016 году Дерипаска, "по некоторым сведениям, был определен как один из людей, владеющий активами и отмывающий средства от лица президента России Владимира Путина".
Там сказано также, что бизнесмен, предположительно, отменил выход своей компании ГАЗ на IPO, чтобы скрыть отмывание денег для Путина через эту компанию. Кроме того, Олег Дерипаска мог вложить 800 миллионов долларов в строительство объектов для Олимпиады в Сочи по поручению Путина.
Дерипаска назвал данные FT "брехней"
В своем Telegram-канале Дерипаска назвал эту статью "очередной порцией брехни". "Какие деньги? Он мне ручку на 10 минут не доверил", — добавил бизнесмен.
Речь идет об эпизоде в 2009 году, когда Путин после протестов из-за остановки завода в Пикалево, принадлежащего Дерипаске, приехал в этот город и вынудил бизнесмена подписать договор о возобновлении работы. Путин одолжил Дерипаске ручку, а потом сказал ему: "Ручку верните".
"Это неправда", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос FT, отмывал ли Дерипаска деньги Путина.
Весной 2019 года Дерипаска подал иск в суд округа Колумбия против Минфина США и потребовал снять введенные против него санкции. В декабре в Минфине согласились позднее рассекретить данные, послужившие основанием для санкций.
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