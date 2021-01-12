ФСИН просит суд заменить срок Навальному с условного на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России обратилась в суд с просьбой изменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу косметологической компании "Ив Роше". Об этом во вторник, 12 января, сообщил в Twitter сам Навальный.

"Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный", — написал он.

Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря. pic.twitter.com/7X4AtLkszt — Alexey Navalny (@navalny) January 12, 2021

Алексей Навальный: условный срок истек 30 декабря

Заявление ФСИН "об отмене условного осуждения" поступило в Симоновский районный суд 11 января, следует из информации на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

При этом аннулировать условный срок предлагается по статьям "о неисполнении возложенных обязанностей, уклонении от возмещения вреда или совершении нового преступления". Ходатайство находится на рассмотрении судьи.

В свою очередь Алексей Навальный напомнил, что его условный срок истек 30 декабря прошлого года.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Москве 28 декабря 2020 года сообщило, что направило Навальному уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию. С минувшей осени оппозиционер проходит реабилитацию в Германии.

Дело против Навальных

Следственный комитет (СК) РФ в 2012 году возбудил уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега по заявлению генерального директора компании "Ив Роше Восток" (российского филиала Yves Rocher) Бруно Лепру. По версии СК, компания Навальных "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам, из-за чего ей был нанесен ущерб в 55 миллионов рублей.

В процессе суда "Ив Роше" отказалась от претензий и заявила, что никакого ущерба компания Навальных ей не наносила. Сам Лепр отказался выступать в суде в качестве потерпевшего и не был вызван в суд в качестве свидетеля, несмотря на неоднократные ходатайства адвокатов Навальных. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, Олега Навального — к 3,5 годам колонии общего режима.