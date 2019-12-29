ФСБ задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год

ФСБ в пятницу задержала двух граждан России, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год. Информацию о подготовке преступления предоставили спецслужбы США, сообщает РИА Новости.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".
Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге и в других людных местах города.
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа
Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство женщин
Известна причина, почему Лужкова хоронили в закрытом гробу
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома