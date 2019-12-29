ФСБ задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению преступления", "Терроризм" и "Участие в деятельности террористических организаций".

Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге и в других людных местах города.