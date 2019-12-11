ФСБ: В Мурманске предотвратили теракт сторонника "Правого сектора"

РИА "Новости" EST 3

Foto: Federal Security Service/TASS/Scanpix

В Мурманске задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", который готовил теракт у здания местной администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.