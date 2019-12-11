11.12.2019, 12:16

ФСБ: В Мурманске предотвратили теракт сторонника "Правого сектора"

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ФСБ: В Мурманске предотвратили теракт сторонника "Правого сектора"
Foto: Federal Security Service/TASS/Scanpix

В Мурманске задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", который готовил теракт у здания местной администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Уточняется, что это россиянин.

Операция прошла накануне: мужчину задержали, когда он изымал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

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