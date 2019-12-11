ФСБ: В Мурманске предотвратили теракт сторонника "Правого сектора"

В Мурманске задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", который готовил теракт у здания местной администрации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Уточняется, что это россиянин.
Операция прошла накануне: мужчину задержали, когда он изымал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
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