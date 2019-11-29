ФСБ объявила о задержании украинской шпионки в Крыму

РИА "Новости" EST 5

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Спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные, сообщает в пятницу РИА со ссылкой на ФСБ РФ.