29.11.2019, 09:44
ФСБ объявила о задержании украинской шпионки в Крыму
Спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные, сообщает в пятницу РИА со ссылкой на ФСБ РФ.
Спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные, сообщает в пятницу РИА со ссылкой на ФСБ РФ.
Уголовное дело возбуждено по статье "Госизмена", максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы.
Другие детали не уточняются.
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