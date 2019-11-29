29.11.2019, 09:44

ФСБ объявила о задержании украинской шпионки в Крыму

 (8)
EST 5
spioon,
Foto on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

Спецслужбы задержали в Севастополе россиянку, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные, сообщает в пятницу РИА со ссылкой на ФСБ РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье "Госизмена", максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы.

Другие детали не уточняются.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: