ФСБ объяснила существование бесполетной зоны над "дворцом Путина"

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассказала о бесполетной зоне над объектом на мысе Идокопас под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает "дворцом" для президента РФ Владимира Путина. Бесполетная зона была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, сообщает РБК в среду, 27 января, со ссылкой на полученный от ФСБ ответ на запрос.

Согласно нему, полеты были запрещены в связи с "возросшей разведывательной активностью ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где расположена пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.

ФСО отрицает причастность к дворцу



В свою очередь, Федеральная служба охраны (ФСО), обеспечивающая защиту президента, в ответ на запрос РБК заявила, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, охраняемых ведомством и ФСО не вводила на этой территории каких-либо запретов и ограничений.



Более 95 млн просмотров за 8 дней



Фильм-расследование ФБК и его основателя, оппозиционного политика Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки", был опубликован 19 января на YouTube и набрал уже более 95 млн просмотров. 7000 гектаров вокруг "дворца Путина" принадлежат ФСБ, которая также установила бесполетную зону над объектом, утверждает ФБК. По его данным, охраной территории объекта занимается ФСО.

Дворец площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым помещением в стране, он строится и содержится в том числе за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых ближайшими друзьями Путина, говорится в расследовании. Путин заявил, что "ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало".

Фильм начинается с призыва выйти на митинг в поддержку Навального, задержанного 17 января и арестованного до 15 февраля. 23 января по всей России прошли массовые протесты, на которых было задержано 3770 человек - рекордное количество в современной истории страны. Митинги прошли также за границей. Соратники Навального объявили, что новые акции протеста запланированы 31 января.