ФОТОНОВОСТЬ: Протестующие в центре Москвы слепили снеговика. Он на кого-то похож(16)
Корреспондент RusDelfi в Москве Екатерина Карасева сфотографировала снеговика, которого в центре российской столицы слепили протестующие.
Корреспондент RusDelfi в Москве Екатерина Карасева сфотографировала снеговика, которого в центре российской столицы слепили протестующие.
Есть ли у этой снежной скульптуры портретное сходство с одним известным человеком, решайте сами. Наша редакция по этому поводу пришла к единодушному мнению.
В России 23 января проходят массовые акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, к 16 часам по таллиннскому времени задержаны более 1300 человек, в том числе жена Алексея - Юлия Навальная. Следить за основными событиями можно с помощью нашего LIVE-блога.
Больше новостей о возвращении Навального читайте ЗДЕСЬ.
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