ФОТОНОВОСТЬ: Эстонский журналист хочет задать вопрос Путину

Почти у всех желающий задать вопрос есть таблички — с названием СМИ или каким-либо посылом. Например, один из первых вопросов был от девушки с табличкой — "15 лет Камчатке не давали слова".

Коллега из ERR решил рассказать о себе самым доступным способом — в его руках флаг Эстонии. Стоит отметить, что эстонским журналистам крайне редко удается спросить что-либо у Путина. Напомним, именно на пресс-конференции в 2013 году, после вопроса журналиста из Таллинна, Путин произнес знаменитое выражение "Tere tere, vanakere!"

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