ФОТО: Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

Взрыв прогремел на улице Кубинка на западе Москвы, сообщает Telegram-канал ”112”.
Канал опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, как горит пятиэтажное здание, предположительно, жилое. Огонь распространился по этажам.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи. Пострадала как минимум одна женщина.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С верхних этажей жители просят о помощи. На месте работают пожарные и спасатели.
Возможной причиной взрыва могла быть утечка газа, добавляет агентство.
В тайном дневнике принцессы Дианы нашли шокирующую запись
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
«Выпил лишнего — и передоз»: Мясников о новом диагнозе Навального
Не успели оклематься от трагедии, а Ефремов сотворил им еще одну