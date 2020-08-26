ФОТО: Взрыв прогремел в жилом доме в Москве

Взрыв прогремел на улице Кубинка на западе Москвы, сообщает Telegram-канал ”112”.
Канал опубликовал фото с места происшествия. На кадрах видно, как горит пятиэтажное здание, предположительно, жилое. Огонь распространился по этажам.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи. Пострадала как минимум одна женщина.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности. С верхних этажей жители просят о помощи. На месте работают пожарные и спасатели.
Возможной причиной взрыва могла быть утечка газа, добавляет агентство.
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