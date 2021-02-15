ФОТО | "Выбор за Евросоюзом". После встречи с финским коллегой Сергей Лавров предложил не путать ЕС с Европой

Это произошло на пресс-конференции по итогам встречи министра с финским коллегой Пекка Хаависто, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также будущее диалога между Россией и Евросоюзом. Лавров уточнил, что сомнения Москвы относительно продуктивности диалога с ЕС не следует понимать как ее намерение ”уйти из Европы”.

”Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения”, — сказал российский министр.

Он уточнил, что к настоящему времени отношений между Россией и ЕС на дипломатическом уровне ”почти не осталось” (за исключением спорадических контактов) и что это — следствие политики самого объединения, а не действий Москвы. В этих условиях Москва обязана быть готовой к любому развитию отношений, а выбор вектора развития — за Европейским союзом, резюмировал Лавров.

Хаависто же заявил, что Финляндия остается членом Евросоюза и что позиция ЕС является также позицией Финляндии, пишет yle.fi. Глава финского МИД осудил высылку европейских дипломатов, которые, по его словам, не нарушали Венскую конвенцию и просто выполняли свою работу, собирая информацию о протестах для докладов в свои внешнеполитические ведомства.

Алексею Навальному министры уделили на удивление мало внимания. Лавров сказал лишь, что российская сторона донесла финским коллегам свое видение этой ситуации. Хаависто же так и не сумел внятно ответить на вопрос о том, что он расскажет в ЕС о деле Навального по итогам этой встречи. Вместо этого он рассказал, что перед поездкой в Петербург созванивался с Жозепом Боррелем и с министрами иностранных дел Швеции, Германии и Франции.

Russian Ministry of Foreign Affa

Напомним, что в начале февраля в Москве побывал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосеп Боррель. Тогда Сергей Лавров заявил о готовности разорвать связи с Евросоюзом, если тот введет новые масштабные санкции. Отвечая на вопрос, движется ли Россия к разрыву с ЕС, российский министр отметил, что в Москве готовы к такому сценарию.