ФОТО | ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 над Балтикой

Бельгийские ВВС также показали фотографию, на которой изображен бельгийский истребитель рядом с российским Ту-160. В Минобороны заметили, что полет российских самолетов пролегал над нейтральными водами.
Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что во вторник сопроводили в небе над Балтийским морем два российских Ту-160 и два Су-27. Сообщение об этом опубликовано на странице ВВС Бельгии в Twitter.
К сообщению прикреплена фотография, на которой изображено, как бельгийский истребитель летит рядом с российским Ту-160.
Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019
Отмечается, что это первый подобный полет для бельгийского подразделения, которое с 3 сентября заступило в рамках патрульной миссии НАТО на охрану воздушного пространства Балтики.
В российском Минобороны заявили, что это был семичасовой полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Балтики. В ходе полета на отдельных участках российские самолеты сопровождали истребители пяти стран.
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