ФОТО | ВВС Бельгии заявили о перехвате российских Ту-160 над Балтикой

Военно-воздушные силы Бельгии заявили, что во вторник сопроводили в небе над Балтийским морем два российских Ту-160 и два Су-27. Сообщение об этом опубликовано на странице ВВС Бельгии в Twitter.

К сообщению прикреплена фотография, на которой изображено, как бельгийский истребитель летит рядом с российским Ту-160.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce. #DYK The Tupolev #TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 17, 2019

Отмечается, что это первый подобный полет для бельгийского подразделения, которое с 3 сентября заступило в рамках патрульной миссии НАТО на охрану воздушного пространства Балтики.

В российском Минобороны заявили, что это был семичасовой полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Балтики. В ходе полета на отдельных участках российские самолеты сопровождали истребители пяти стран.