ФОТО: Вот это размах! Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве(6)
В новогоднюю ночь в Москве в гуляниях приняли участие 2,7 млн человек, написал в инстаграме мэр города Сергей Собянин. Он также опубликовал подборку фотографий видов Тверской улицы, снятых сверху, пишет Interfax.
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию в трёх словах
Утечка денег: держать средства на картах стало опасно
Солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалет
Бут рассказал, что случается с белыми американцами в тюрьме