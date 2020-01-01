01.01.2020, 12:35

ФОТО: Вот это размах! Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве

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ФОТО: Вот это размах! Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве
AFP, DIMITAR DILKOFF, Scanpix

В новогоднюю ночь в Москве в гуляниях приняли участие 2,7 млн человек, написал в инстаграме мэр города Сергей Собянин. Он также опубликовал подборку фотографий видов Тверской улицы, снятых сверху, пишет Interfax.

На Тверской улице и в целом в центре столице, по его словам, в гуляниях участвовали 1,1 млн человек, в округах — 370 000, в парках — 1,2 млн человек. За отчетный период в городе было съедено 11 000 сосисок и выпито больше 8000 литров "горячих рождественских напитков".

Также в новогоднюю ночь было проведено почти 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14000 человек, добавил мэр.

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С новым 2020 годом, москвичи! В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек. В том числе на Тверской улице и в центральной части города - 1,1 млн человек, 370 тысяч человек в округах, 1,2 млн человек в парках.‬ ⠀ ⠀ За это время проведено почти 600 мастер-классов, больше 1800 театральных и концертных постановок. На фестивальных каруселях прокатились 38 тысяч человек, посетили катки больше 14000 человек. Съедено 11 тыс сосисок, выпито больше 8 тыс литров горячих рождественских напитков.‬
Публикация от Сергей Собянин (@mossobyanin) 31 Дек 2019 в 3:08 PST

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