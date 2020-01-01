ФОТО: Вот это размах! Собянин сообщил о 2,7 млн участников новогодних гуляний в Москве

На Тверской улице и в целом в центре столице, по его словам, в гуляниях участвовали 1,1 млн человек, в округах — 370 000, в парках — 1,2 млн человек. За отчетный период в городе было съедено 11 000 сосисок и выпито больше 8000 литров "горячих рождественских напитков".