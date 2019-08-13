ФОТО: В России на памятнике погибшим во Второй мировой войне изобразили солдат НАТО

Жители обратили внимание, что изображенные силуэты воинов, не имеют никакого отношения к временам Второй мировой войны в целом, и к Второй мировой войне — в частности.

”Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 — там все это четко видно. Оно в черно-белом формате, но очень четко все”, — рассказал изданию депутат районного совета Валерий Ветелкин.

”Вроде картинку, которую прилепили, заказывали где-то в Благовещенске”, — сообщил депутат. Местных жителей, добавил он, возмутило не только изображение военнослужащих НАТО, но и низкое качество ремонтных работ, проведенных к 9 мая.

Как рассказала глава Тындинского района Тамара Лысакова, с районной администрацией макет обновленного памятника никто не согласовывал. Вложенные в ремонт деньги, по информации Тамары Александровны, выделил Дипкунский сельсовет.