ФОТО | В России Ми-8 совершил жесткую посадку с опрокидыванием на бок, не менее 15 пострадавших

"В 12:45 (8:45 мск) поступила информация о вынужденной посадке вертолета Ми-8 (с опрокидыванием на бок) авиакомпании "КрасАвиа" в районе населенного пункта Байкит. Информация уточняется", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В МЧС также сообщили, что вертолет повредил хвост и винт.

"При взлете Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку на территории аэропорта Байкит, у воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта", — сообщили в МЧС.

При аварийной посадке пострадали 15 человек, из них двое госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение", — сказал представитель ведомства. Ранее источник в медицинских службах сообщал о 12 обратившихся к врачам за помощью.

Всего на борту находились 24 человека, в том числе 21 пассажир.

В экстренных службах уточнили, что вертолет перевозил вахтовиков-нефтяников, среди пострадавших командир экипажа.