ФОТО | В Москве залили асфальтом и заблокировали вход в кафе, которое продолжало работу во время карантина

Как пишет телеграм-канал Baza, суд ограничил работу кафе "Самса халяль" еще в начале года, но оно продолжило работать. После того, как в заведении во время карантина стали собираться люди, местная управа положила новый асфальт перед дверью кафе и заставила его бетонными блоками.

"Проблемы у кафе "Самса халяль" на Таганке были давно, но поведение руководства во время самоизоляции стало последней каплей", — пишет издание. Сейчас кафе могут работать навынос, но в заведении на Таганке, по словам очевидцев, как и раньше, собирались люди и не соблюдали дистанцию.

В центре Москвы забетонировали кафе, которое продолжало работать во время карантина. Суд ограничил его работу ещё в начале года, но закрываться хозяева и не думали. pic.twitter.com/wPyW76RMmX — baza (@bazabazon) April 14, 2020

Телеканал "360" сообщает, что под закрытие попали еще несколько заведений, продолжавших работать во время режима самоизоляции, и публикует в своем Telegram-канале фотографии трех кафе, входы в которые тоже перегорожены бетонными блоками.

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